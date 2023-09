Giuliano Urbani e Ida Di Benedetto, rapina in casa a Napoli: chiusi in una stanza dai ladri che rubano tutto

Grande paura martedì sera per Giuliano Urbani e la compagna Ida Di Benedetto. L'ex ministro dei Beni culturali e l'attrice hanno infatti subito una rapina in casa a Napoli. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del capoluogo partenopeo. I malviventi hanno chiuso Di Benedetto e Urbani in una stanza dell'appartamento prima di razziare tutto quello che hanno trovato, compresi i cellulari. Sia l'attrice che l'ex ministro - legati sentimentalmente dal 1995 - stanno bene.

Al lavoro per fare luce sulla dinamica dell'accaduto, e per individuare i responsabili, sono impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e del commissariato San Ferdinando.

Chi sono Giuliano Urbani e Ida Di Benedetto

Giuliano Urbani, 86 anni, è stato ministro dei Beni e delle attività culturali dal 2001 al 2005 con il secondp governo Belrusconi.