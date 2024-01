Heath Ledger, il 22 gennaio 2008 moriva a 28 anni l'attore che interpretò Joker

Lunedì 22 Gennaio 2024, 07:46

Il 22 gennaio 2008, a soli 28 anni, Heath Ledger muore a causa di un'overdose accidentale di farmaci. Heath Ledger ha scritto una pagina importate di cinema mondiale grazie alla sua magistrale interpretazione del Joker in "Il Cavaliere Oscuro", ruolo che gli vale nel 2009 un premio Oscar postumo come migliore attore non protagonista. Tra i suoi altri film, nel 2005 ha recitato come Ennis Del Mar ne "I segreti di Brokeback Mountain".