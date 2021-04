Harry ritarda la sua partenza per gli Usa? Dopo il funerale due ore di colloquio con William

Il principe Harry potrebbe ritardare il suo ritorno a Los Angeles per rimanere per il compleanno della regina mercoledì. Si dice che il duca di Sussex abbia prenotato un volo aperto per gli Stati Uniti, il che significa che potrebbe tornare indietro dopo che sua nonna compirà 95 anni. Sembra che abbia tenuto due ore di colloquio con suo fratello maggiore, il principe William. Si dice che abbiano incontrato il loro padre, il principe Carlo, dopo il funerale del principe Filippo sabato. Il biglietto aereo del principe Harry significa che potrebbe trascorrere il mercoledì con la regina per il suo primo compleanno senza il suo amato marito. Significherebbe un ritardo nel vedere suo figlio Archie di 23 mesi e sua moglie Meghan Markle, incinta del loro secondo figlio.

Una fonte ha detto al Sun: "Se tutto va bene, potrebbe restare per il compleanno della regina". Il duca di Sussex si è dovuto mettere in quarantena al Frogmore Cottage a Windsor quando è arrivato dagli Stati Uniti dove vive in una villa a Montecito da 11 milioni di sterline. I viaggiatori americani dovrebbero isolarsi da soli per dieci giorni, ma possono andare ai funerali per motivi compassionevoli. I rapporti dicono che Harry ha utilizzato lo schema di test e rilascio del governo del Regno Unito in modo da poter lasciare l'isolamento dopo cinque giorni a seguito di un test Covid negativo. Sabato è andato al funerale del principe Filippo ed è stato visto parlare con il principe William e sua moglie Kate Middleton dopo la cerimonia, facendo sperare che potessero fare pace. Si dice che il duca abbia avuto in seguito un incontro con suo fratello e il principe Carlo per due ore dopo l'incontro.

Sarebbe stata la prima volta che si sarebbero parlati di persona dopo la bomba di Harry e Meghan con Oprah Winfrey all'inizio di quest'anno. Si dice che si siano incontrati lontano dalle telecamere del castello di Windsor dopo la fine della copertura di sabato. I fratelli in guerra dovrebbero incontrarsi di nuovo in estate quando sveleranno una nuova statua alla principessa Diana a Kensington Palace. Gli addetti ai lavori sperano che l'evento del 1 ° luglio - fatto per commemorare quello che sarebbe stato il 60 ° compleanno della loro madre - aiuterà a guarire la loro relazione. Una fonte ha detto: "Siamo agli inizi, ma speriamo che questo sia esattamente il primo passo che Filippo avrebbe desiderato".

