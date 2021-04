Funerali Filippo, il "miracolo" del principe: William e Harry tornano a parlarsi dopo la cerimonia

Durante la cerimonia d'addio al principe Filippo sono stati seduti uno davanti all'altro, all'interno della Cappella di San Giorgio. Come richiesto dalle norme anti covid, che hanno imposto la presenza di un massimo di 30 persone al funerale, i principi William e Harry sono rimasti separati: ciascun partecipante è stato seduto accanto alle persone del proprio nucleo familiare.

Per questo, William accanto alla moglie Kate, mentre Harry è rimasto da solo, poiché la moglie Meghan è rimasta a Los Angeles, a causa dell'avanzato stato di gravidanza. Ma al termine della cerimonia il "miracolo" del nonno si è verificato: i due fratelli (senza mascherina) - da tempo divisi dalla “Megxit” e soprattutto dall’intervista dei Sussex in mondovisione - sono tornati a parlarsi. Una chiacchierata "fitta", colta dalle telecamere, cui ha partcipato anche Kate.

Cosa è successo

Il principe Harry, duca di Sussex, è stato visto scambiare qualche parola dapprima con la cognata Kate e poi con il fratello maggiore William all'uscita dalla cappella di St George. I due figli di Carlo e Diana, al primo incontro dopo la traumatica intervista rilasciata alcune settimane fa da Harry con la consorte Meghan alla Cbs americana (con accuse di razzismo all'interno della dinastia) e il traumatico strappo dalla Royal Family dei Sussex culminato nel trasferimento a Los Angeles, sono apparsi tranquilli, fianco a fianco, nel tragitto a piedi di ritorno dalla chiesa verso il castello di Windsor. Harry non era accompagnato da Meghan, che come è noto è rimasta negli Usa su raccomandazione dei medici, essendo in stato di gravidanza avanzata in attesa di una seconda figlia dopo il primogenito Archie. Assenti alle esequie pure tutti i pronipoti di Filippo, incluso il principino George, primo figlio di William e Kate e terzo in linea di successione al trono di Elisabetta dopo suo nonno Carlo e suo padre.

