Harry e Meghan Markle, la profezia della Regina Elisabetta, quando disse: «Lui tornerà sui suoi passi»

Mercoledì 30 Novembre 2022, 11:14

In queste settimane il gossip attorno a Meghan e Harry impazza: dai tradimenti di lei con la guardia del corpo alla presunta amante - addirittura già incinta - di lui. Nel frattempo si avvicina l'uscita di "Spare", l'autobiografia del Principe e c'è chi immagina come potrebbe essere un ritorno a casa per Harry. Rimane ancora avvolto nel mistero, invece, il tanto chiacchierato docu film prodotto da Netflix. Secondo i ben informati, all'inizio della loro relazione la regina Elisabetta aveva mostrato le sue perplessità e preoccupazioni verso il nipote, che è apparso fin dal principio "un po' troppo innamorato" dell'ex attrice di Hollywood. Tanto da abbandonare i doveri reali e volare in California. Le sensazioni della Sovrana, ora, assumono i contorni di una profezia: Harry ha sbagliato? Tornerà sui suoi passi in Inghilterra separandosi da sua moglie Meghan? Forse è ancora troppo presto per dirlo.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

