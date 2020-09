​Grande Fratello Vip, Paolo Brosio: «Ho rischiato di entrare nella casa positivo al Covid, i tamponi erano negativi»

Paolo Brosio, dopo il tampone che ha attestato la sua negatività al Coronavirus, si dice pronto a entrare nella casa del Grande Fratello. «Ho un contratto firmato. Non appena sono guarito io entro e faccio il mio lavoro. Uno che esce da un ospedale come questo è stato sottoposto a 80mila accertamenti, nessuno è più sicuro di me. Devo aspettare il secondo tampone, se è negativo io esco, non mi possono più tenere qua», spiega Brosio all'Adnkronos dall'isolamento all'istituto clinico Casal Palocco di Roma dove è stato ricoverato per il Covid-19. «Ho rischiato di entrare nella casa da positivo, visto che inizialmente i tamponi erano risultati tutti negativi», spiega il giornalista

Brosio avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip due settimane fa, ma Alfonso Signorini aveva annunciato in diretta che non avrebbe partecipato a causa di problemi di salute. Alcuni giorni fa Brosio ha finalmente potuto esultare dopo un tampone negativo che per lui rappresenta la fine di un calvario: «Oggi compio 64 anni da solo in ospedale, nel reparto isolato off limits anticovid dell'Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. Stanotte alle ore 02:05, dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero, proprio nel giorno del mio 64esimo compleanno».

«Adesso sto molto meglio, clinicamente sono pronto ad uscire -racconta- l'infezione ai polmoni è regredita, anche ai bronchi e all'intestino. Semmai approfitterò delle telecamere del Gf Vip per dire ai ragazzi, a Signorini, a Pupo e alla Elia che li ringrazio di tutto, soprattutto per l'applauso di incoraggiamento che mi hanno fatto. Anche ieri sera in trasmissione hanno parlato di me mi sono commosso, mi hanno fatto una bella sorpresa».

«Signorini -ha aggiunto- mi ha detto proprio ieri che sera che mi aspetta a braccia a aperte, la produzione e il capostruttura di Mediaset, il direttore di Rete mi chiamano tutti i giorni per sapere come sto. Sono stato sommerso dalle telefonate e mi sono dato un limite per non indebolire le mie difese immunitarie. Io già mi sento forte, ho chiesto al professore che mi sta curando di poter fare un pò di sport, ho la mia camera, metto la musica e faccio un pò di movimento. Non vedo l'ora di andare al mare a respirare aria fresca».

