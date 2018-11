Giovanni Angiolini, il bel medico diventato fenomeno web. «Spero nessuna donna si rompa una gamba apposta»

Ultimo aggiornamento: 20 Novembre, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una presenza del genere, vederlo confinato tra le pareti d'ospedale potrebbe sembrare uno spreco. E infatti,, eletto dal pubblico come il, sta per diventare un vero e proprio divo della tv. Questo medico ortopedico sardo di, che lavora all'ospedale di Cagliari, è infatti il nuovo protagonista di Buonasera dottore, un programma dedicato alla medicina in onda sull'emittenteQuello di, che ha studiato e si è specializzato a Sassari, la sua città natale, prima di trasferirsi a Cagliari per lavoro, non è proprio un volto nuovo: nel 2015, infatti, Giovanni aveva partecipato al Grande Fratello 14, ma poi aveva deciso di lasciare la Casa e tornare a lavorare in ospedale, nel capoluogo sardo. Grazie ad alcuni post su, però, il bell'aspetto del medico ha colpito tante donne, che ora vorrebbero farsi visitare da lui a tutti i costi. Il diretto interessato, però, scherza così: «Sono un ortopedico, spero che nessuna donna decida di fratturarsi un osso volontariamente, altrimenti le manderei direttamente in psichiatria dopo averle curate».L'accountdel medico ha già oltre 250mila followers e la notorietà, anche grazie alla trasmissione televisiva, cresce giorno dopo giorno. «L'utilizzo del mezzo televisivo e social mi dà l'opportunità di comunicare la mia attività lavorativa», spiegain merito al doppio impegno professionale.Tutte pazze per questo medico che, oltre ad essere preparato e qualificato (è anche medico accreditato Uefa), è anche un uomo decisamente sexy. Giovanni, però, ha un piccolo, grande: è felicemente, giovane modella e atleta catalana. Le fan del dottore più bello d'Italia si rassegnino...