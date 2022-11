Tomaso Trussardi rompe il silenzio su Giovanni Angiolini: «Si è insinuato tra me e Michelle quando eravamo ancora sposati»

Parla per la prima volta Tomaso Trussardi dopo la separazione da Michelle Hunziker dell'uomo che la showgirl ha frequentato per qualche mese. È duro l'imprenditore verso Giovanni Angiolini e lascia intendere che il chirurgo si sia insinuato nella storia con la sua ex moglie quando le cose non erano ancora ben definite tra loro. La parola fine non era ancora stata messa ma l'ex del Grande Fratello avrebbe comunque palesato il suo interesse per la conduttrice. Certo Michelle non si è tirata indietro ma è a lui che Trussardi riserva il giudizio peggiore: «Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene».

Tomaso Trussardi duro con Giovanni Angiolini

È un Trussardi severo quello che rompe il silenzio "confidandosi" al Corriere della Sera, ed è anche stanco di leggere di flirt che ciclicamente gli avvengono affibiati. L'ultimo gossip lo vedrebbe al fianco di ex protagonista di Uomini e Donne, ma lui vuole chiarire tutto: «Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse».

Stop al gossip

Non è pronto a voltare pagina Tomaso che spiega anche come è ora il rapporto con la sua ex: «Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso», nessuna conferma sul possibile ritorno di fiamma, anzi.

«Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social».