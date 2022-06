Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini escono allo scoperto: gli indizi social non lasciano più alcun dubbio

Lo stesso tramonto. Lo stesso scorcio di mare, con le barche e il cielo che si fa color arancio. Non c'è ormai più alcun dubbio sulla nuova love story di Michelle Hunziker, che su Instagram ha pubblicato una serie di foto praticamente identiche a quelle condivise da Giovanni Angiolini. I due, evidentemente, erano insieme e hanno deciso di uscire allo scoperto immortalando i bellissimi momenti vissuti in Sardegna nel weekend.

Michelle e Giovanni non rivelano molti dettagli, ma dalle didascalie delle foto è possibile intuire qulcosa. Lui, chirurgo 41enne, accanto allo scatto incriminato scrive: «È praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare». Che il suo sogno sia Michelle? Lei pubblica lo stesso identico scorcio nelle sue stories, dopo aver assicurato in un altro post che «per questa estate 2022, solo cose belle». E, a giudicare da come ha cominciato la stagione, c'è proprio da crederle.

Chi è Giovanni Angiolini, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Giovanni Angiolini è un chirurgo plastico di 41 anni, nato a Sassari, segno zoadiacale: Capricorno. Vive e lavora a Cagliari. Angiolini ha lavorato con il chirurgo Mariani a Roma, uno dei massimi medici di Villa Stuart ed esperto di ginocchia dei calciatori, è noto al pubblico per diverse apparizioni televisive, al Grande Fratello nel 2014 e a "I fatti vostri" come "Dottor G".

Secondo le voci, la Hunziker e Angiolini si frequentano da qualche mese. Il mese scorso alcuni scatti avevano ritratto la coppia in Sardegna, mentre i due si scambiavano un bacio. Successivamente, due settimane fa erano stati paparazzati nuovamente da "Chi" in un Hotel di MIlano.