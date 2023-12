Gil de Ferran, morto dopo un infarto in pista l'ex pilota brasiliano: stava correndo insieme al figlio. Aveva 56 anni

Gil de Ferran, ex pilota brasiliano e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis e due titoli IndyCar, è morto a causa di un infarto avvenuto in pista mentre stava correndo insieme al figlio Luke al Concourse Club, in Florida. A confermare la notizia all'Associated Press sono stati diversi ex compagni di squadra. Ferran durante la corsa ha accostato dicendo di non sentirsi bene. Assistito e portato all'ospedale più vicino è poi deceduto.

La carriera

Con il passaggio alla Penske nel 2000 il pilota conquistò due titoli mondiali, prima di abbandonare la categoria CART a fine 2001. Il 28 ottobre 2000, durante le qualifiche della gara Marlboro 500 disputatesi presso il California Speedway, de Ferran segnò il giro più veloce ad una media record di 388,537 km/h (241.426 mph), si tratta del primato mondiale del giro con la velocità media più elevata mai stabilita in qualsiasi competizioni in circuito chiuso.