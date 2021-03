Gianni Morandi, la foto con medici e infermieri all'ospedale di Bologna

Stretto in un grande abbraccio da parte di medici e infermieri e con uno sguardo sorridente nonostante le difficoltà. Si mostrà così Gianni Morandi in una foto scattata giovedì sera insieme al personale dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato per un incidente avvenuto nel giardino della sua abitazione mentre stava bruciando delle sterpaglie. Il cantautore 76enne, caduto sul fuoco appicato, è stato ricoverato per le profonde ustioni riportate alle mani e alle gambe.

In un secondo momento Gianni Morandi è stato poi trasferito al reparto grandi ustionati del centro Bufalini di Cesena. Ma prima di lasciare l'ospedale bolognese si è prestato allo scatto diventato virale, nel corso delle ultime ore, nelle chat dei suoi fan e sui social dove il cantante è da sempre molto seguito per i suoi diari quotidiani.

11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura... Posted by Gianni Morandi on Thursday, 11 March 2021

