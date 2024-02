Giambruno ritorna a Mediaset (ma dietro le quinte): ecco il suo nuovo ruolo a "Diario del Giorno"

Andrea Giambruno è tornato. Questa volta, però, nelle retrovie. Rimosso dalla conduzione di "Diario del Giorno" dopo i fuorionda trasmessi da "Striscia la notizia", il giornalista sarebbe infatti ricomparso a Rete 4, svolgendo però un nuovo ruolo.

Il ritorno

Nuovo ruolo per Andrea Giambruno, tornato su Rete 4 dopo la vicenda dei fuorionda di "Striscia la notizia". Secondo il "Fatto Quotidiano", il giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni sarebbe infatti ricomparso nel suo programma, ricoprendo però una nuova posizione. Citando fondi interne all'azienda, il quotidiano avrebbe infatti rivelato la nuova veste di Giambruno, non più conduttore bensì vice di Giuseppe Brindisi, l'uomo scelto da Mediaset per sostituirlo. Secondo il "Fatto", da metà gennaio il giornalista si starebbe occupando di «scegliere i temi, ospiti e posizioni da tenere», oltre a dare indicazioni a Brindisi sull’andamento del talk. Giambruno sarebbe infatti l'unico collegato il cuffia con il conduttore. Nonostante ciò, però, il giornalista avrebbe rivelato di voler tornare al più presto alla conduzione, motivo per cui, smentite le voci di una causa con Mediaset, vorrebbe tornare in video in un tg dopo le elezioni europee.