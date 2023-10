Giambruno, prima foto dopo l'addio di Meloni: immortalato in un centro commerciale a Orio con la famiglia

Uno scatto spuntato in un gruppo Facebook ha immortalato Andrea Giambruno nel day after del terremoto mediatico nato dalla fine della relazione con il premier Giorgia Meloni. L'ex first gentleman si trovava all'interno del centro commmerciale Oriocenter di Orio al Serio, alle porte di Bergamo.

Giambruno, la foto a Orio al Serio

La foto pubblicata da Dagospia lo ritrae seduto a un tavolo, giacca di pelle nera, stesso colore dei pantaloni e delle scarpe.

Con lui alcuni familiari. E probabilmente anche dell'umore. I fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia hanno aperto quello che ormai è diventato il "caso Giambruno". Lui fino a questo momento è rimasto in silenzio. Nessuna intervista, nessun commento, nessuna reazione ufficiale.

Le ripercussioni

La notizia ha fatto il giro del mondo: ne ha parlato la Cnn, la Bbc, il Guardian, il Telegraph. Mediaset ha annunciato la decisione del giornalista di autosospendersi dalla conduzione della trasmissione su Rete4 "Diario del giorno". Capire cosa possa succedere ora a livello disciplinare per Giambruno è complicato, ma di certo l'azienda - sempre più attenta ai comportamenti dei propri dipendenti e anche a chi fa parte dei cast dei programmi - valuterà attentamente quanto accaduto.