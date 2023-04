Giacomo Candoni, chi è il campione dell'Eredità: età, vita privata, studi e quella passione per il calcio

Si chiama Giacomo Candoni l'ultimo campione de "L'Eredità", riuscito ieri sera (mercoledì 19 aprile) ad indovinare per la terza volta la parola vincente alla "ghigliottina", il gioco finale della trasmissione condotta da Flavio Insinna. Il giovane si è aggiudicato i 42.500 euro in palio, portando così la sua vincita complessiva a 188.750 euro. Giacomo, che in poco tempo è diventato uno dei concorrenti più amati di sempre, è scoppiato in lacrime dopo aver scoperto di aver indovinato la parola del gioco finale.

L'Eredità, Giacomo (studente di 20 anni) "sbanca" e totalizza vincite per 188mila euro

Chi è Giacomo Candoni: età, vita privata, studi

Giacomo Candoni ha 20 anni e viene da Vicenza. Nella vita è uno studente di lettere moderne all'Università di Padova. Il giovane, da circa 30 puntate campione a "L'Eredità", è un grande appassionato di calcio: fa l'arbitro in seconda categoria ed ha scritto diversi articoli su magazine dedicati. Le altre due grandi passioni di Candoni sono i viaggi e la fotografia: il ragazzo ha ammesso di non separarsi mai dalla sua macchina fotografica in ogni sua vacanza.