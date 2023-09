Germania, Scholz "pirata" con una benda sull'occhio: «Ora aspetto i meme»

Lunedì 4 Settembre 2023, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 14:51

Scholz con una benda sull'occhio. Dal post tratto dal profilo X del cancelliere tedesco i tedeschi leggono la frase del loro Premier: «Grazie degli auguri, sembra peggio di quello che è! Ora aspetto di vedere i meme». Scholz ha scelto quindi di scherzare sull'incidente registrando con un sorriso i numerosi meme che lo raffigurano come un pirata a causa della benda sull'occhio. Nonostante l'infortunio, il cancelliere è in buona forma e di buon umore.

Perché Scholz ha la benda sull'occhio

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annullato un viaggio in Assia dopo aver riportato contusioni al viso cadendo sabato mentre faceva jogging. Scholz, 65 anni, avrebbe dovuto tenere un incontro con i cittadini a Heringen e prendere parte a un evento elettorale per il suo partito socialdemocratico a Bad Homburg vicino a Francoforte in vista delle elezioni regionali dell'Assia di ottobre. Gli impegni di Scholz nella prossima settimana,e il discorso ai deputati nella camera bassa del parlamento mercoledì, non saranno influenzati, secondo un portavoce del governo. Dovrebbe anche partecipare al vertice del Gruppo dei 20 a Nuova Delhi il prossimo fine settimana.