Georgina Rodriguez, dalla vita da copertina al dolore per la perdita del figlio: ecco chi è la compagna di Cristiano Ronaldo

«Tutti sanno il mio nome, ma pochi mi conoscono». Inizia così il trailer della serie Netflix “So Georgina" su Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. I due sono conosciuti sei anni fa quando lei faceva la commessa in una nota boutique di Madrid. Da allora Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sono mai lasciati. E da allora la coppia non smette mai di far parlare di sè. Lui nel calcio al Manchester United, lei ora impegnata nella serie tv promossa da Netflix, la loro vita è da copertina. E anche la famiglia la invidia.

Georgina Rodriguez, ecco chi è la compagna di Cristiano Ronaldo

Georgina è nata a Jaca (Spagna) il 27 gennaio del 1994, ha vissuto a Bristol, in Inghilterra, dove ha studiato danza e ha lavorato come cameriera, prima di buttarsi nel mondo della moda. Nel 2016 l'incontro fatale con Ronaldo a Madrid.

Cristiano Ronaldo, morto uno dei gemelli durante il parto: «Ti ameremo per sempre»

L'importanza della famiglia

E la vita di Georgina da quando sta con l'ex della Juventus è completamente cambiata. Non sono ancora sposati ma sono a tutti gli effetti una famiglia. Cristiano Ronaldo è padre di Cristiano Junior, avuto undici anni fa da una donna su cui il calciatore ha mantenuto sempre il massimo riserbo, Alana Martina – avuta con Georgina Rodriguez nel 2017 – e i gemelli Eva e Mateo, frutto di una maternità surrogata.

Cristiano Ronaldo, mensile extralusso per Georgina Rodriguez: la cifra da capogiro «per la cura e la gestione dei figli». Le indiscrezioni

La perdita del figlio

La coppia era ora in attesa di altri due figli, un maschio e una femmina. I gemelli sono stati partoriti dalla ragazza oggi, ma solo uno dei due si è salvato. È di pochi minuti fa infatti la notizia che Georgina durante il parto ha perso uno dei due gemelli, il maschio. «Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un pò di speranza e di felicità». Queste, e poche altre, le parole che sono apparse sulla bacheca instagram del calciatore.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e il lato "brutto" del successo: «Mi manca un vita normale, vorrei andare al supermercato»

Il comunicato

«Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre», firmato Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La donna per ora non ha dichiarato nulla.

Una notizia che nessun genitore vorrebbe mai sentire ne tantomeno riportare, quella della morte del proprio figlio e per questo i due chiedono ora rispetto per la loro privacy. Loro che nella famiglia ci hanno sempre creduto ora hanno bisogno di abbracciare il loro dolore dilaniante spengendo per un po' i riflettori.