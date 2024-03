Geolier, «vaffa» e dito medio all'ex datore di lavoro al concerto: «Chi mi dava lo stipendio sta qui stasera»

Geolier ha mandato a quel paese il suo ex datore di lavoro, presente nel pubblico durante un concerto del rapper rivelazione di Sanremo 2024. «Volete sapere una cosa? Chi mi dava lo stipendio sta qui stasera!», ha detto il cantante di "I p' me, tu p' te" dal palco. Geolier, all'anagrafe Emanuele Palumbo, ha sempre parlato apertamente del suo passato, di quando lavorava come saldatore in una fabbrica. Dalle sue parole (e dai suoi gesti), tuttavia, stavolta è emerso un certo risentimento nei confronti del suo vecchio capo.

Geolier insulta il suo ex datore di lavoro fra il pubblico

«Sono più bravo a fare il rapper che a saldare», ha detto sorridendo Geolier, prima di lanciare un messaggio destinato a far discutere. «Seguite i vostri sogni guagliù, non li dovete solo avverare, li dovete anche difendere, perché un sacco di persone faranno in modo a non farli avverare», ha esclamato il rapper, prima di mostrare il dito medio verso il pubblico pronunciando la parola «vaffan**lo».

Le immagini di questo momento sono diventate virali sui social, aprendo un acceso dibattito.

Perché se è vero che l'invito a non smettere mai di sognare è un bel messaggio per i giovani, è altrettanto vero che demonizzare un lavoro "normle" come quello del saldatore rischia di lasciare dei pericolosi strascichi nei giovanissimi fan del cantante. Il tribunale dei social è già all'opera