Frank Matano e lo show Oversympathy: «Aperto a tutti, la tv ha il limite di puntare su chi fa click»

Lunedì 22 Aprile 2024, 11:09

Debutta a maggio il nuovo spettacolo di intrattenimento comico Oversympathy, ideato da Frank Matano e prodotto da Vivo Concerti e Newco Management. Uno show basato sull’open mic, microfono aperto, per coloro che pensano di essere divertenti e un modo per mettersi alla prova in un locale davanti a un pubblico dal vivo. «Oversympathy nasce dall’esigenza di avere un posto e un contesto dove comici sconosciuti (e non) possono mettersi in gioco. - ci dice Frank Matano - Oggi la televisione e il cinema, per via delle difficoltà di produzione e di investimenti, puntano molto a chi ha già click sul web. È un limite secondo me. Quando si dice Si vedono sempre le stesse cose è perché non si dà l’opportunità a chi ancora non è strutturato». La formula di Oversympathy, al contrario «raccoglie comici dal basso». «Chiunque può iscriversi, da chi fa comicità da un po’ di anni in piccoli club ad un professore in pensione. - ci spiega Frank - Sono già arrivate più di 300 candidature. Con nove date credo che avremo una quarantina di candidati a serata». Ma come funziona il live di Oversympathy? «Anche se ti iscrivi, non sei certo di esibirti. - precisa Matano - In una serata si esibiranno circa dieci comici che avranno 90 secondi per proporre un pezzo ininterrotto. Se fanno ridere, sarà facile esaltare la loro comicità. Altrimenti bisognerà setacciare e capire se c’è una pepita nascosta. La comicità ti impone di essere te stesso».



Michael Marcagi, l’EP e il successo su TikTok: «Queste canzoni sono parte di me»