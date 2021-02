Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva una nuova componente della famiglia: la sua foto su Internet fa sorridere i fan

Francesco Totti e Ilary Blasi, una nuova componente della famiglia fa sorridere i fan. La prossima conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso su Instagram una serie di stories che hanno spiazzato i fan. Nei video, una nuova componente della famiglia che scorrazza per la casa, per poi essere coccolata dalla piccola Isabel.

APPROFONDIMENTI ROMA Totti a passeggio nel centro di Roma incappucciato, nessuno lo... L'EX CAPITANO Francesco Totti a spasso per Roma (ma nessuno lo riconosce):... ROMA Totti: «Ecco come ha fatto Ilary a starmi vicino quando ero...

Ilary Blasi ha sorpreso i fan mostrando una capretta a spasso per la casa, con tanto di collare e guinzaglio. Nel filmato, la moglie di Totti gioca con l'animaletto, poi la figlia Isabel la prende in braccio e la coccola. Non è dato sapere come l'ex capitano della Roma abbia preso il nuovo arrivo e se la capretta si tratterrà in casa Totti.

Francesco Totti a spasso per Roma (ma nessuno lo riconosce): «Cappuccio, mascherina e vivi la città come mai»

Totti e il regalo di Ilary per San Valentino: la reazione è esilarante

La sorpresa

Non è la prima volta, che Ilary Blasi spiazza i fan con un animale domestico originale. Già in passato, ha sorpreso tutti con l'arrivo di Donna Paola, la gatta di razza Sphynx più famosa del web. In quell'occasione, Totti aveva minacciato (ironicamente) di chiedere il divorzio: «Tiè, guarda mia moglie che m’ha comprato: un gatto senza peli. E sai come lo ha chiamato? Donna Paola. Ma tanto alla fine fanno sempre come pare a loro, si è presentata col gatto. Non ci siamo parlati per due giorni, ma poi me ne sono innamorato anche io».

Nel frattempo, Donna Paola ha dato alla luce diversi gattini. E adesso la capretta. Come avrà preso il suo arrivo l'ex capitano giallorosso? Staremo a vedere.

Non è la prima volta, che Ilary Blasi spiazza i fan con un animale domestico originale. Già in passato, ha sorpreso tutti con l'arrivo di Donna Paola, la gatta di razza Sphynx più famosa del web. In quell'occasione, Totti aveva minacciato (ironicamente) di chiedere il divorzio: «Tiè, guarda mia moglie che m’ha comprato: un gatto senza peli. E sai come lo ha chiamato? Donna Paola. Ma tanto alla fine fanno sempre come pare a loro, si è presentata col gatto. Non ci siamo parlati per due giorni, ma poi me ne sono innamorato anche io».

Ultimo aggiornamento: 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA