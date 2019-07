Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, paura per la figlia Lavinia caduta dalle scale: «Ci siamo davvero spaventati»

Attimi di terrore per Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol. I due, infatti, hanno vissuto ciò che un genitore non vorrebbe mai essere costretto a vedere: la loro secondogenita, Lavinia detta Liv, è infatti caduta dalle scale, battendo con la testa sui gradini.

Come rivelato dallo stesso Francesco Facchinetti su Instagram, la bimba, che ha tre anni, sta bene nonostante la caduta e la paura. «La bibi si è fatta male, è caduta di faccia sulle scale. Un grande spavento, una botta ai denti e al labbro. Non dovrebbe essere nulla di grave. Le 2 sue sorelle, Mia e Lollie, l’hanno curata e non si sono staccate da lei un secondo. L’amore è la cura migliore, sempre», ha scritto Francesco Facchinetti.

Successivamente, sia su Instagram Stories che su un post, Francesco Facchinetti ha voluto rassicurare i follower: la sua bimba sta bene e non si stacca un attimo dal fratello maggiore, Leone, ma anche da Mia, la figlia avuta dal figlio di Roby Facchinetti con Alessia Marcuzzi. «La Bibi sta meglio, ieri ci siamo veramente spaventati come tutti i genitori quando i propri figli si fanno male» - ha scritto Francesco Facchinetti - «Fortunatamente il dentino è un po’ rientrato però dovrebbe andare tutto a posto, grazie a tutti voi per i messaggi».

Ultimo aggiornamento: 5 Luglio, 11:45

