Francesco Corsiglia imputato con Ciro Grillo nel processo per violenza sessuale, indagato per abusi a Genova

Ancora guai giudiziari per Francesco Corsiglia, uno degli amici di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S, già a processo a Tempio Pausania per violenza sessuale. Il ragazzo è indagato dalla procura di Genova di nuovo per violenza sessuale dopo aver sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di corso Italia, la passeggiata a mare della movida genovese.

L'amico di Grillo Jr indagato per un altro abuso

La vicenda risale allo scorso luglio.