Francesca Fagnani, Luisella Costamagna e la replica (velenosa) su Ballando: «Cara, le inchieste le ho fatte eccome»

Botta e risposta al vetriolo tra Luisella Costamagna e Francesca Fagnani dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di Belve proprio in un'intervista a Il Messaggero. Nell'occhio del ciclone sono finite alcune risposte date dalla giornalista, che sarà co-conduttrice a Sanremo 2023, quando le è stato chiesto di una sua eventuale parteciperebbe a Ballando con le stelle. «Ballando con le stelle? Non lo farei, anche se mi piace - ha detto la Fagnani - Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare». E poi ha aggiunto: «Se Luisella Costamagna ha sbagliato ad andare? No. Lei non faceva inchieste, conduceva in studio».

La replica della Costamagna, vincitrice dell'ultima edizione di Ballando, non si è fatta attendere. Costamagna ha reputato opportuno rispondere a Francesca Fagnani con un post pubblicato su Twitter, nel quale l'ha taggata: «Cara Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo Ballando con le stelle a indebolirla #PerLaPrecisione».

A quel punto la Fagnani ci ha tenuto a precisare: «Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche». Replica che la Costamangna ha condiviso, sferrando una replica finale: «Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista».