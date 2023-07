Fiordaliso, chi è la cantautrice operata d'urgenza per colpa di un attacco di peritonite: ecco come sta

Brutto spavento per la cantante Marina Fiordaliso, finita sotto i ferri per un improvviso problema di salute che ha fatto spaventare fan e familiari. A raccontare l'accaduto è stata lei stessa, in un lungo post su Instagram, in cui è apparsa visibilmente provata dall'operazione. Ma come sta adesso? E chi è Marina Fiordaliso?

Biografia, età, canzoni: chi è Fiordaliso

Marina Fiordaliso, in arte solo "Fiordaliso", è nata il 19 febbraio 1956 a Piacenza, da Auro Fiordaliso e Carla Pozzi.

Oggi, dunque, ha 67 anni. Esordisce a 13 anni nell'orchestra "L'allegra compagnia", dove suo padre suonava la batteria. La sua carriera da cantante prosegue negli anni '70, quando entra a far parte dell'orchestra spettacolo Bagutti, con la quale incide alcuni album.

Ma la consacrazione come cantautrice pop (e in parte anche neomelodica) vviene nel decennio successivo. Nel 1981 si classifica al primo posto del Festival di Castrocaro con il brano "Scappa via". Traguardo raggiunto insieme a Zucchero, l'autore del testo. Nel 1984 incide il singolo "Non voglio mica la luna", con cui si piazza quinta al Festival di Sanremo. La canzone ha ottenuto un ampio successo commerciale ed rimasta fino ad oggi il suo più grande successo.

Dal 1981 ad oggi Fiordaliso ha pubblicato in totale 16 album, di cui 3 album live, 36 singoli, 3 EP e 10 raccolte. Vanta inoltre ben nove partecipazioni al Festival di Sanremo.

Filantropia

Nella primavera del 2008 Fiordaliso ha pubblicato un DVD, "M'amo non m'amo", patrocinato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Nel dicembre successivo è uscito il singolo "Canto del sole inesauribile", con testo di Kaballà, tratto dalle poesie di papa Giovanni Paolo II. Con questo singolo, anticipatore del successivo album di inediti, Fiordaliso ha realizzato un nuovo progetto di solidarietà: tutti i proventi andranno a favore dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi.

Il 29 novembre 2011, in occasione dei suoi trent'anni di carriera, è uscito un triplo cofanetto intitolato "Sponsorizzata", il cui ricavato dalla vendita è stato destinato a all'associazione piacentina "Armonia", che dal 1992 lotta contro il tumore al seno.

L'attacco di peritonite: come sta adesso Fiordaliso

L'artista pop piacentina è stata operata d'urgenza in ospedale, nella notte tra il 30 giugno e il primo lugio, per via di un attacco di peritonite: un'infiammazione di origine batterica che colpisce di solito la cavità addominale. In seguito, Fiordaliso ha condiviso una foto sui social, che la ritra distesa su un letto di ospedale con mascherina chirurgica nera e occhi stanchi. Il tutto corredato di un messaggio indirizzato direttamente ai follower: «Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite?? Fatto. Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora».

Tantissime le risposte di incoraggiamento da parte dei followers. Non mancano quelle da parte di vip, colleghi illustri e personaggi dello show business. Tra i commenti sotto il post di Fiordaliso spunta in particolare di Laura Pausini: «Fiorda ti mando un sacco di baci e abbracci, tu sei forte».