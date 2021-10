Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria e il virus respiratorio: «Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione»

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 07:36

Fedez rilancia sui social l'allarme per l'epidemia virus respiratorio che sta colpendo in tutta Italia i bimbi appena nati, con reparti pediatrici e terapie intensive degli ospedali strapieni di neonati. Preoccupato per la salute della figlia Vittoria, ricoverata in ospedale in osservazione per «un virus molto comune tra i bimbi», il rapper raccomanda a tutti tutti i followers, soprattutto ai genitori, grande cautela sul virus respiratorio sinciziale che causa bronchioliti e polmoniti. «Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione mi raccomando - scrive Fedez su Instagram - questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera».

APPROFONDIMENTI FERRAGNEZ Chiara Ferragni, la piccola Vittoria ancora in ospedale:... FERRAGNEZ Chiara Ferragni, la figlia Vittoria ricoverata. Fedez: «Ha... MILANO Chiara Ferragni e la sua nuova casa: ecco dove si trova il nuovo...

Chiara Ferragni, la piccola Vittoria ancora in ospedale: «Passo dopo passo migliora, speriamo continui così»

Vittoria la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni era stata portata al pronto soccorso per la seconda volta domenica. «Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene» aveva scritto Fedez nelle sue stories su Instagram.