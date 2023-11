Lidia Vivoli, scampata a un femminicidio: «Una notte il mio ex voleva uccidermi. In tribunale gli imputati hanno più garanzie delle vittime»

La storia di Giulia Cecchettin ci porta a riflettere ancora sui femminicidi. Della morte della 22enne veneta è accusato l'ex fidanzato Filippo Turetta. Oggi ospite a Uno Mattina c'è stata Lidia Vivoli una donna che ha rischiato di morire per mano del suo fidanzato anni fa. «Ho avuto la forza di lasciarlo perchè una notte ha deciso di uccidermi – racconta la donna in collegamento con il programma di Rai 1 – colpendomi con una bistecchiera in ghisa, pugnalandomi, mi ha rotto il timpano, le costole… si è impegnato per uccidermi, ho giocato anche un po’ di astuzia con le parole, son riuscita a convincerlo a lasciarmi stare poi è andato via e ho chiamato i soccorsi e mia madre».

Lidia Vivoli, la storia della donna scampata a un femminicidio

Quella di Lidia è stata una vita normale, fino al 2012: lavorava come assistente di volo, salvava i cani dalla strada e cercava di salvare anche la sua dal trauma della separazione dal marito.

Il racconto

E poi ha aggiunto: «Molti dicono che gli uomini cambiano in realtà loro mettono una maschera davanti agli amici ma in una relazione è impossibile tenerla e poco dopo si è palesato il narcisista patologico: alla mia epoca però non se ne parlava. Il problema è un altro, quando una persona va a fare una denuncia, evitiamo di minimizzare. La lentezza di denunce e forze dell’ordine ha provocato tanti morti. E inoltre dobbiamo fare capire alle donne quali siano le relazioni tossiche. Se un uomo ti impedisce di avere relazioni libere, di avere un profilo WhatsApp o Facebook, non è bene».

In studio interviene anche un esperto. «Le cose stanno cambiando ma purtroppo molto lentamente, bisogna intervenire e ci tengo a dire che non è un problema delle donne ma degli uomini che non si devono girare dall’altra parte, devono capire quando una relazione è tossica e gli amici devono farglielo capire, quando avverrà questo faremo tutti dei passi avanti, come quando tutti abbiano contrastato le mafie: speriamo che ci vogliamo solo decine di anni».