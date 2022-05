Fedez, la prima esibizione sul palco dopo l'operazione: la sorpresa del rapper al concerto di Tananai. Fan in delirio

È riuscito a non spoilerarlo e questo lo rende fiero di se. Fedez ieri, dopo l'operazione per tumore al pancreas che ha affrontato lo scorso marzo, torna a esibirsi sul palco. E lo fa a sorpresa nel concerto di Tananai al Fabrique di Milano per cantare insieme al collega Le madri degli altri, canzone scritta a quattro mani e inserita nell'album Disumano. Aveva una gran voglia e bisogno di tornare sul palco il marito di Chiara Ferragni e l'entusiamo con cui si è esibito è stato travolgente. I fan sono poi esplosi all'annuncio di Fedez che ha anticipato ( e qui lo spoiler gli è scappato) che lui e Alberto Cotta Ramusino, alias Tananai, stanno lavorando a un brano insieme, scatenando l'entusiasmo dei fan.

APPROFONDIMENTI PERSONE Fedez «welcome back home» FEDEZ Fedez lascia l'ospedale CAMBIO DI PRIORITÀ Fedez, le dichiarazione dopo il tumore sui soldi TELEVISIONE X-Factor, la giuria quasi al completo: dopo Fedez ecco... SUI SOCIAL Fedez con la panciera, Chiara Ferragni su divano con... A CUORE APERTO Fedez e la rottura con J-Ax: «Mi ha mentito, forse non... ITALIA Fedez insieme a Chiara Ferragni IL CASO Concerto 1 maggio 2022, Ambra legge il messaggio di Fedez in... INDISCREZIONI Fedez prova a fare pace con J-Ax, ma il riavvicinamento va a... IMMATURI Da Fedez a Sfera Ebbasta: quando gli idoli dei nostri figli non... PERSONE Fedez, le nuovo foto di Chiara Ferragni sui social dopo... PERSONE Fedez malato, le foto in ospedale dopo l'operazione

Fedez dopo il tumore: «Il mio rapporto con i soldi è cambiato, ecco prima cosa avrei fatto»

Fedez, l'esibizione (a sorpresa) al concerto di Tananai

«Grazie amico» con queste parole in una storia Federico salta in braccio all'amico.

«Il primo artista ad aver creduto in me, dal giorno zero». Tanai ultimo arrivato a sanremo non poteva che spendere parole bellissime per il collega che dopo la malattia ora sembra rinato. un periodo molto difficile per Fedez che però ora sembra voler mettere da parte anche tutti i rancori passati.

Fedez con la panciera, Chiara Ferragni su divano con l'aerosol. «Invecchiamo male…»

L'incontro con Rovazzi: pace fatta?

Dopo lo scambio social di tag con J-Ax adesso è il turno di Fabio Rovazzi, con cui il marito di Chiara Ferragni è stato beccato ieri sera, proprio al concerto. Gli ex soci, da tempo in gelidi rapporti, sono stati sorprendentemente paparazzati dai fan presenti al Fabrique, che li hanno ripresi mentre si trovavano in terrazzina. Qui i due hanno scambiato amabilmente due chiacchiere apparendo molto rilassati e divertiti.

Fedez e la rottura con J-Ax: «Mi ha mentito, forse non servivo più. Rovazzi? Non mi ha nemmeno fatto gli auguri per Leone»

Fedez, Rovazzi e J-Ax: come stanno le cose?

I tre cantanti hanno collaborato insieme sotto l'etichetta Newtopia fondata da J-Ax e Fedez. Poi nel 2018 Fabio Rovatti e Alessandro Aleotti (alias J-Ax) decidono di abbandonare il progetto per incomprensioni con il marito della Ferragni. Da lì fin ora abbiamo avuto solo dichiarazioni di un Federico deluso per quanto accaduto. A distanza di 4 anni forse i fan del trio possono tirare un sospiro di sollievo. Nessuna dichiarazione ufficiale sulla riappacificazione dei tre soci ma le cose sembrano ora aver preso una piega diversa e forse sarà quella giusta. Qualche giorno fa sui social Fedez si era mostrato mentre cantava una hit dell'amico-nemico J-Ax con tanto di tag che il rapper ha ricondiviso.