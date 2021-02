Fedez sparisce da Instagram, poi Chiara Ferragni rivela: «Ha la febbre, ecco come sta...»

Da qualche giorno Fedez non condivide né stories né foto su Instagram. I fan, preoccupati, hanno iniziato a chiedere spiegazioni ed è l'imprenditrice digitale a chiarire tutto.

Chiara Ferragni e la foto con Leone e nonna Marina, i fan: «Che fa Fedez?»

In una story su Instagram, Chiara Ferragni posta una foto di Fedez, con un buffo di cerchietto, moggio sul divano. E nella didascalia scrive: «È vivo, ma gli è venuta la febbre. Per fortuna non è Covid». I fan tirano un sospiro di sollievo. In molti infatti avevano pensato che il rapper fosse sparito dopo il "caso spoiler" scoppiato sabato scorso.

Ieri, la Rai ha confermato la partecipazione di Fedez e Francesca Michielin a Sanremo. Questo il comunicato ufficiale: «A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell'interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall'artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo' considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione».

