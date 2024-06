Chiara Ferragni, il (presunto) flirt con Tony Effe scatena la reazione della ex: «Sentiti ridicola». Cosa è successo

Martedì 11 Giugno 2024, 12:52

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip italiano vede protagonisti Chiara Ferragni, Tony Effe e Taylor Mega. La nota imprenditrice digitale sembra essere coinvolta in una situazione sentimentale piuttosto intricata. Secondo le voci che circolano, Chiara Ferragni potrebbe avere un flirt con Tony Effe, ex amico di Fedez ed ex fidanzato di Taylor Mega. Questa presunta relazione ha suscitato non poche reazioni, soprattutto da parte di Taylor Mega, che avrebbe scelto di esprimere il suo disappunto attraverso i social media. La reazione di Taylor Mega e il presunto triangolo sentimentale Taylor Mega, modella e influencer di grande popolarità su Instagram, non avrebbe perso tempo nel commentare la situazione. In una delle sue Instagram Stories, Taylor ha pubblicato un messaggio enigmatico che ha attirato l'attenzione di molti: "sentiti ridicola". Questa frase, che sembra essere una chiara parafrasi del celebre motto sanremese di Chiara Ferragni "pensati libera", ha scatenato un'ondata di speculazioni. Molti si sono chiesti se queste parole fossero dirette proprio a Chiara, insinuando una tensione tra le due donne. Non solo. In un'altra storia su Instagram, Taylor Mega è apparsa mentre cantava un brano di Achille Lauro. Questo gesto ha alimentato ulteriormente le voci secondo cui Chiara Ferragni avrebbe avuto una sorta di infatuazione per il cantante durante il suo matrimonio con Fedez. La scelta di quel particolare pezzo musicale potrebbe essere stata un messaggio subliminale indirizzato a Chiara, suggerendo una consapevolezza e un'insofferenza per i presunti sentimenti passati di Chiara Ferragni verso Lauro. La situazione diventa ancora più complicata se consideriamo il rapporto tra Fedez, Chiara Ferragni e Tony Effe. Tony, oltre ad essere l'ex di Taylor Mega, era anche un buon amico di Fedez. Questa connessione ha portato molti a chiedersi come Fedez stia affrontando queste nuove dinamiche. Photo credits: Kikapress, Music by Korben MKdB



Leggi anche:-- Fedez, il 'regalo' per la nuova fiamma Garance che è uno smacco a Chiara Ferragni: il gesto che forse poteva anche evitare