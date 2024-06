Juan Darthes de "Il mondo di Patty" condannato 6 anni per lo stupro della collega Thelma Fardin

Il tribunale di San Paolo ha condannato l'attore argentino Juan Darthés a 6 anni per lo stupro dell'attrice Thelma Fardin. I fatti risalgono al 2009, quando i due erano impegnati sul set della nota serie tv per ragazzi «Il mondo di Patty», vero e proprio fenomeno degli anni Duemila. Il processo era iniziato nel novembre 2021, ben 3 anni dopo la prima denuncia da parte della vittima, risalente al dicembre 2018. E circa un anno fa l'attore era stato assolto in primo grado dal tribunale brasiliano. Per questo, la Fardin aveva dichiarato di aver perso la speranza. Ma ora la sentenza definitiva cambia tutto.

La denuncia di Thelma Fardin

L'attrice, meglio nota come ''Giusy'' de «Il mondo di Patty», aveva raccontato la violenza nel 2018, in un video che aveva condiviso sui suoi canali social.

La star degli anni Duemila racconta: «Per 9 anni ho cercato di rimuoverlo dalla mente per poter andare avanti. Fino a quando qualche mese fa ho sentito altre ragazze accusare la stessa persona. E quello è stato come uno schiaffo in faccia per me».

Prosegue poi «Nell'anno 2009 ero in viaggio per uno spettacolo teatrale su un famoso programma televisivo per ragazzi. Avevo 16 anni e l'unico adulto che viaggiava con noi aveva 45 anni. Una notte ha iniziato a baciarmi il collo e io gli ho detto di no. Mi ha preso la mano costringendolo a toccarlo e mi disse: ''guarda come mi hai fatto diventare''

«Grazie a chi ha parlato prima di me io oggi sono riuscita a parlare e quando l'ho detto ho trovato moltissime persone che erano disposte ad accompagnarmi, a prendersi cura di me. E soprattutto a riempirmi d'amore».

L'attrice era diventata un vero e proprio simbolo del movimento #MeToo e la Fardin ha tenuto una conferenza stampa insieme a rappresentanti di Amnesty International.

Le parole di Juan Darthes: «Sono innocente»

In risposta all'accusa mossa dalla Fardin, l'attore aveva condiviso sul suo profilo Instagram due righe in cui si dichiarava innocente rispetto ai fatti raccontati: «Sono innocente rispetto a quello che mi viene rimproverato, lo dimostrerò e loro manderanno giù tutto quello che hanno detto e inventato su di me».

Adesso però il Tribunale di San Paolo lo ha condannato a 6 anni per l'abuso sessuale sull'attrice e Darthes potrà uscire per lavorare, ma dovrà restare tornare a dormire in carcere ogni notte.