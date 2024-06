Martedì 11 Giugno 2024, 10:32

Re Carlo si sta impegnando a costruire un legame solido con i suoi nipotini, in particolare con i figli di Harry, che vivono in California. Per vedersi utilizzano le videochiamate, ma queste non sono paragonabili al rapporto di un nonno vis-à-vis con i nipoti. Secondo alcune fonti, infatti, il monarca sarebbe stufo della situazione.

Archie e Lilibet lontani dal nonno

Il Re d'Inghilterra ha rivelato ad alcuni insiders che non intende accontentarsi di vedere Archie e Lilibet tramite foto e video. Harry e Meghan da un anno vivono nella villa di Montecito, sulla costa Ovest degli Stati Uniti, e incastrare le occasioni di incontro dei loro due bambini con il nonno Carlo e il resto della famiglia reale sta risultando davvero diffcile. Un esperto aveva già parlato delle preoccupazioni del Duca e della Duchessa di Sussex riguardo alla lontananza di Archie e Lilibet dalle loro origini londinesi: Jennie Bond ha espresso un certo timore per la Markle, che potrebbe sentirsi responsabile, un giorno, se i suoi figli non avranno un rapporto con i cuginetti e gli zii e non conosceranno quasi nulla del loro background in quanto royal family.

Re Carlo non vuole accontentarsi

Come riporta The Mirror, re Carlo avrebbe incontrato Archie, di cinque anni, «solo una manciata di volte e Lilibet, 3 anni, una volta». Ma è un nonno presente e dolce per Charlotte, George e Louis (figli di William e Kate), per cui vorrebbe esserlo anche per i due piccoli di Harry e Meghan. «Fonti vicine al re 75enne dicono che è “più desideroso che mai” di concentrarsi sulla sua famiglia e sui suoi doveri e di “recuperare il tempo perduto” dopo essere stato costretto a ridurre gli impegni dopo la diagnosi di cancro, arrivata a febraio», si legge oggi sui giornali inglesi. «Non vuole una relazione su FaceTime con i suoi nipoti» - dichiara l'autrice Ingrid Seward, riferendosi all'app di videochiamate - Vuole conoscerli ed essere coinvolto nelle loro vite mentre sono ancora abbastanza giovani per poter imparare dalla sua saggezza. Il cancro gli ha aperto ancor più gli occhi perché sa che non sarà qui per sempre. Ecco perché non romperà mai i legami con Harry», conclude.