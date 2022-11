Federico Ferrero sbanca a Zelig, la sua "chat delle mamme" è virale

Grande attesa per il ritorno di Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 9 novembre, è spiccata l'esibizione di Federica Ferrero con la sua spassosissima chat delle mamme, peraltro unica donna sul palco oltre alla Incontrada. Tanto che sui social la comica torinese è stata nominata da molti come la migliore della serata.

Attilio Romita e il commento indegno su Oriana: «Ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina», bufera al Gf Vip

Chi è

Nonostante sia una igienista dentale, professione che pratica con continuità, la Ferrero da sempre ha alimentato la sua passione per la comicità, tanto da frequentare una vera e propria accademia. La sua prima volta sul palco di Zelig Off è stata nel 2012, ma la sua carriera ha avuto ufficialmente inizio nel 2001.

Di origini siciliane, ma trapiantata a Torino, Federica Ferrero ha studiato per diventare una igienista dentale, accantonando per qualche tempo quella che da anni è la sua vera passione: far ridere. Dopo aver preso parte ad alcuni spettacoli amatoriali in cui far sfoggio della sua naturale inclinazione alla battuta nel 2004 decide di iscriversi all'Accademia Nazionale del Comico di Torino, dove approfondisce la conoscenza della materi comica, affinando le sua innate capacità. Il corso, durato tre anni, le ha permesso di prendere man mano più sicurezza di sé, diventando padrona della risata e del palcoscenico, tanto che nel 2012-2014 inizia a partecipare alle puntate di Central Station su Comedy Centrale e compare anche in Zelig Off. La sua carriera nel mondo della comicità ha portato i suoi frutti dandole l'opportunità di girare con i suoi spettacoli, l'ultimo dal titolo "Ridete piano che sto dormendo" è in tour in vari teatri d'Italia.