Domenica 14 Maggio 2023, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 21:18

Non tutti forse l'hanno notato, ma c'è un dettaglio che caratterizza le conduzioni di Fabio Fazio. È il microfono "gelato". Stiamo parlando dei dispositivo audio che deve essere impugnato, rispetto a quelli che vengono applicati ai vestiti e sono noti con il nome di "lavalier". Bene. Nelle recenti trasmissioni il giornalista utilizza solo questo tipo di strumento. Una svolta dell'ultimo periodo, visto che di foto con i microfoni da bavero ce ne sono diverse che circolano in rete. Quale il motivo? Va ricercato nella salute dell'autore di Savona.

Il segreto

«Devo operarmi, un intervento che non mi permetterà di parlare per qualche giorno». Così il giornalista annunciava in diretta durante la puntata di febbraio 2021 di Che tempo che fa. Ma nessuna indicazione aveva dato riguardo all'intervento in particolare, creando preoccupazione sulle sue condizioni di salute. Dettagli che fornirà lui stesso dopo che il programma è stato sospeso.

L'intervento chirurgico

Il 7 marzo 2021 Fabio Fazio è assente alla puntata di Che tempo che fa. E non è perché ha il Covid. In collegamento da casa, lascia la scrivania a Luciana Littizzetto. Un'operazione non gli ha permesso di essere presente negli studi. "La cosa è stata un pochino più impegnativa di quello che mi aspettavo - dice in diretta -, comunque è un intervento, per fortuna lo spavento è passato. Quando si va a toccare la gola e la trachea bisogna stare attenti, il medico mi ha prescritto di stare 15 giorni lontano da te", dice rivolgendosi alla collega.

La svolta

È da quel momento che il conduttore non usa più il microfono che si può applicare sui vestiti. Se per vezzo o per salute, non è dato saperlo (e poco interessa). Ormai fa parte del suo modo di lavorare, per occupare le mani. Secondo alcuni, anche un mezzo per concentrarsi meglio.