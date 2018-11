Fabrizio Corona: «Sesso con Lele Mora? Fossi stato bisex, ne avrei scelto uno carino»

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e risponde alle accuse di Lele Mora. Il manager dei vip ha più volte dichiarato di aver fatto sesso con lui. E l'ex re dei paparazzi rivela la sua verità nella puntata di “CR4 La repubblica delle donne”, il programma condotto da Piero Chiambretti.

Le confessioni sui rapporti intimi risalivano a pochi giorni prima e Corona ha scelto la televisione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e fugare ogni dubbio: «Ogni giorno lui ne dice una, ogni mese tira fuori una cosa diversa. Non c’è mai stato nulla tra di noi. Se fossi bisessuale, sarei andato con un uomo più carino».

Durante l’intervista, si è parlato anche di Alessandro Cecchi Paone che, secondo l’ex fotografo, avrebbe strumentalizzato la sua omosessualità durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Corona ha parlato anche del suo rapporto con Silvia Provvedi e della lite avuta con Ilary Blasi, già commentata con Silvia Toffanin a Verissimo. E in merito alla relazione con Asia Argento ha dichiarato: «Abbiamo dormito due notti insieme. Che poi non abbiamo dormito ma va beh…». Dopo il bacio finito su tutti i giornali tra Fabrizio Corona e Asia Argento, e la scomposta reazione di quest’ultima contro la mamma Daria Nicolodi per il suo non aver approvato questa nuova relazione, la saga continua tra lo schermo piccolo della tv e quello piccolissimo dei social.

