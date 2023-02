Fabio Volo: «La felicità in due è difficile se non c'è quella individuale»

Domenica 5 Febbraio 2023, 12:34

Dal 5 febbraio arriva su Prime Video il nuovo film di Michela Andreozzi "Una Gran voglia di vivere". Tratto dall'omonimo libro di Fabio Volo, che nella pellicola è protagonista insieme a Vittoria Puccini, racconta la storia di Marco e Anna che dopo anni di convivenza serena e la nascita di Tommaso, sono in crisi nera. «Penso che una coppia funziona se c'è un lavoro anche di ognuno su se stesso» racconta Vittoria Puccini nella nostra intervista «è un lavoro di andare verso l'altro di capire quanto tutto ciò che si rinfaccia al proprio compagno in realtà è un qualcosa che dipende anche da noi e dalle scelte che abbiamo fatto» Fabio Volo è d'accordo con lei: «Spesso le crisi di coppia sono problemi che vengono da fuori e che nidificano all'interno della coppia». Vi lasciamo alla nostra intervista. Il film vi aspetta dal 5 febbraio su primevideo Crediti foto@Ufficio stampa Prime Video

Leggi anche:-- Su Prime Video arriva 'Lamborghini - L'uomo dietro la leggenda': clip in esclusiva