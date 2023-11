"Euphoria", morto a soli 44 anni Kevin Turen, produttore della serie. Hollywood perde uno dei suoi «astri nascenti più brillanti»

Nella tarda serata di domenica, 12 novembre, è stata confermata la notizia sulla morte di Kevin Turen, produttore della serie di successo "Euphoria" e "The Idol" della HBO. Turen aveva appena 44 anni e sulle cause della morte non è stato finora rilasciato alcun dettaglio.

La carriera ad Hollywood

Conosciuto in italia soprattutto per la produzione della serie tv Euphoria, Kevin Turen è dietro il successo di film come Pieces of a Woman e la trilogia horror di Ti West - X, Pearl e MaXXXine.

Conosciuto anche per il suo sodalizio con Sam Levinson, fondò la Little Lamb Productions nel 2018.

"Nonostante i suoi numerosi successi a Hollywood, la più grande passione di Kevin erano la sua famiglia e i suoi amici", ha detto Jay Penske amministratore delegato della Penske Media Corporation e amico intimo di Turen. "Era così orgoglioso dei suoi figli. Lui e sua moglie, Evelina, erano determinati a far crescere i loro figli con grandi valori e si assicuravano che facessero la differenza nel mondo. Il nostro cuore collettivo si spezza per loro, e tutti noi proviamo un profondo senso di perdita. Kevin ci mancherà così tanto, e questa città ha perso oggi una delle suoi astri nascenti più luminosi".

Nato a New York, Kevin Turen ha studiato alla Columbia University e si è laureato in Inglese e Critical Film Studies. La morte del produttore arriva dopo la notizia che la stagione 3 di "Euphoria" è stata spostata al 2025 e mesi dopo la morte della star Angus Cloud. Kevin lascia la moglie Evelina e i loro due figli, Jack e James.