Elon Musk acquista il 9,2 per cento di Twitter: un pacchetto di 73,5 milioni di azioni

Elon Musk vola su Twitter. Il fondatore e Ceo di Tesla ha indirettamente acquistato una quota del 9,2% della società tecnologica Twitter, proprietaria del social network omonimo, come riportato in un comunicato inviato alla Commissione Securities and Exchange degli Stati Uniti (Sec).

Elon Musk e Twitter

In particolare, Twitter ha indicato che il trust ' Elon Musk Revocable Trust', di cui l'imprenditore è l'unico beneficiario, è stato l'acquirente delle azioni. Questo rende Musk il proprietario indiretto dell'intera quota. Si tratta di un pacchetto di 73,5 milioni di azioni Twitter, che, a fronte degli 800,6 milioni di titoli che compongono il capitale sociale della società, rappresentano una quota del 9,2%.

Al prezzo di chiusura del titolo venerdì scorso, la partecipazione con cui è stato realizzato l'ingresso di Elon Musk equivale a 2.888 milioni di dollari (2.624 milioni di euro).