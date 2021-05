Elon Musk, ecco chi è il Ceo di Tesla

Elon Reeve Musk è un imprenditore sudafricano, nato a Pretonia il 28 giugno 1971, con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense. Secondo Forbes, la famosa rivista statunitense di economia, al 7 aprile 2021, con un patrimonio stimato di 168,7 miliardi di dollari, risulta essere il secondo uomo più ricco del mondo (per un piccolo periodo riuscì anche a superarlo con una differenza di 1 miliardo circa) dopo Jeff Bezos. L'uomo è fondatore, CEO e CTO di Space Exploration Technologies Corporation, co-fondatore, CEO e product architect di Tesla e co-fondatore e CEO di Neuralink. E come se non bastasse Elon Musk è inoltre il presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e co-fondatore di PayPal e OpenAI. L'imprenditore ha per di più proposto un sistema di trasporto super veloce conosciuto come "Hyperloop". Musk ha affermato che l'obiettivo di SolarCity, Tesla e SpaceX ruota intorno all'ideale di cambiare il mondo e l'umanità. Tra gli altri, ha lo scopo di ridurre il riscaldamento globale tramite l'utilizzo di energie rinnovabili, e ridurre il rischio dell'estinzione umana stabilendo una colonia umana su Marte.Tramite Starlink, una costellazione di satelliti prodotta e gestita da SpaceX, Elon Musk vuole fornire internet ad alta velocità e bassa latenza a tutto il pianeta.

