Elon Musk: «Crollo delle nascite? Se continua così l'Italia non avrà più abitanti»

«Il collasso demografico è la più grande minaccia alla civiltà». Elon Musk entra - tramite Twitter - nella discussione sul calo della natalità nel mondo, sfruttando l'assist del reportage pubblicato dal Wall Street Journal. Tra le varie risposte dell'imprenditore, anche un commento sulla situazione degli italiani. «Se continua così, l'Italia non avrà più abitanti», ha detto il Ceo di Tesla, commentando un grafico che mostra il calo delle nascite dal 1946 al 2019. «Nonostante il benessere dell'Italia, il tasso natalità sta crollando», ha commentato l'analista Andrea Stroppa, che ha ricevuto la risposta di Musk. Secondo il bilancio demografico dell'Istat citato nei commenti, i nuovi nati nel 2019 sono stati 435 mila. I dati Istat aggiornati al 2021 rivelano come lo scorso anno nel Paese ci siano state meno di 400 mila nascite.

