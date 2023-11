Elodie, dai casting nel 2008 alla super esibizione di stasera: il ritorno (da vincente) della cantante romana a X Factor

Cantante, ballerina, performer e non solo. Elodie è salita sul palco di X Factor 2023 per presentare il suo nuovo album «Red Light» in un'atmosfera a luci rosse. Tra coreografie ad hoc, scenografie su misura e un medley delle sue ultime canzoni, la cantante romana si è esibita all'XFactor Arena tra gli applausi e l'entusiasmo del pubblico, presentando anche il suo speciale, «Elodie Show 2023», in onda venerdì 10 novembre alle 21.15 su Sky Uno.

Laura Pausini, le critiche della figlia Paola: «Mamma, stai andando malissimo. Non capisco se sei famosa o no»

L'esibizione

Non era però la prima volta di Elodie a X Factor.

I più attenti si ricorderanno infatti il suo casting nell'edizione del 2008, con Simona Ventura, Mara Maionchi e Morgan seduti sulle poltrone dei giudici.

Stasera, però, la cantante romana è tornata con un'altra grinta, un'altra carica e un altro look, decisamente più aggressivo e provocante, che ha conquistato il pubblico in studio e da casa.

Un altro successo quindi per la« Dua Lipa italiana», che dopo 15 anni si è così presa una rivincita nel programma che l'aveva esclusa prima di diventare famosa.