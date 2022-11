Elodie a letto con Iannone: lo scatto intimo fa impazzire i social

Dalle prime paparazzate insieme fino allo scatto intimo di ieri postato da Elodie sui social. La relazione tra Andrea Iannone e la cantante romana sembra procedere a gonfie vele e i due decidono di uscire allo scoperto. A immortalarli insieme, per la prima volta in atteggiamenti così espliciti, è una storie Instagram in cui si mostrano complici e senza veli.

Lo scatto nel letto postato su Instagram

I fan della lunga storia tra Elodie e Marracash, che ancora non sembrano rassegnarsi alla fine della loro tormentata relazione, dovranno farsene una ragione. Elodie sembra ormai aver voltato del tutto pagina. A far breccia nel suo cuore il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti durante le vacanze estive in Puglia grazie ad amici comuni tra cui Diletta Leotta. Poi l'amore, sbocciato in In Sardegna nel periodo di Ferragosto, a cui sono seguiti i primi scatti rubati che testimoniavano una certa complicità tra la cantante e il motociclista. Da allora sono stati avvistati più volte anche a Lugano, dove vive lui. Quello che sembrava un fuoco di paglia, sembra ora un amore destinato a bruciare lentamente.