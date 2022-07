Elodie, scontro con Anna Pettinelli sul palco: «Sei sempre aggressiva con me». Cosa è successo

Scintille sul palco fra Elodie e Anna Pettinelli. La cantante e la speaker radiofonica, nel corso della tappa di Ostia di Rds Summer Festival, hanno avuto un accesso botta e risposta davanti al pubblico. Durante l'esibizione di Elodie, dal pubblico è partita la richiesta all'ex allieva di Amici di cantare il brano "Niente canzoni d'amore". La cantante ha colto la richiesta, ma è intervenuta Pettinelli per fermarla: «Niente canzoni d’amore» ha scandito lapidaria la prof di Amici, ricalcando i desideri del pubblico. Elodie ha subito risposto: «Ho capito, scusate... Anna, tu sei sempre aggressiva con me».

Un'esternazione dal sapore ironico che ha, però, provocato la reazione stizzita della speaker. «Sempre aggressiva... Ci vuole un attimo per capire, no?» ha detto Elodie. «Un attimo che capisce... Un attimo che capisce» ha risposto Pettinelli, prendendola in giro l'artista.

Elodie e Anna Pettinelli, cosa è successo

Anna Pettinelli attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere che fra lei ed Elodie è tutto chiarito. Anzi, è come se non fosse accaduto nulla. La speaker fa ascoltare un messaggio audio della cantante in cui dice: «Ma come fanno a non capire che siamo due romane veraci che si vogliono bene?». Caso chiuso, apparentemente. Perché i video del battibecco sono diventati virali sui social e a tutti è sembrato che in quel frangente i toni di Elodie e Anna Pettinelli fossero tutt'altro che amichevoli.

L'estate di Elodie e Pettinelli

Dopo il successo di Vertigine e di Bagno a Mezzanotte, ha rilasciato il suo nuovo singolo, Tribale, che è già una delle hit estive più amate. L’ex allieva di Maria De Filippi sarà inoltre impegnata in diversi concerti nelle prossime settimane, oltre a prendere parte a delle kermesse per promuovere le sue ultime fatiche artistiche.

Anna Pettinelli continuerà, invece, a essere una delle voci simbolo di Rds. Nubi invece sul suo futuro ad Amici di Maria De Filippi. Si mormora che quest’anno non farà più parte del cast del talent show di Canale Cinque. A sostituirla dovrebbe arrivare il cantante Michele Bravi, uno dei pupilli della moglie di Maurizio Costanzo. Anche la coreografa Veronica Peparini, stando agli ultimi rumors, potrebbe vedersi levata la cattedra di prof di ballo. Se così fosse, sarebbe smantellato del tutto il team Pettinelli-Peparini.