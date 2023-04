Elly Schlein, la foto su Vogue e la personal shopper (da 300 euro l'ora): «Via l'eskimo, ora ha il trench. Deve ricordare le dive di Hollywood»

«Innanzitutto siamo amiche», dicono l’una dell’altra. Lei è Elly Schlein e lei è Enrica Chicchio. La prima leader del Pd, la seconda personal shoppper, curatrice d’immagine, suggeritrice - a pagamento anche se sono amiche - dei colori giusti, mai troppo sgargianti e mai troppo dark - che Lady Nazareno ha bisogno di indossare perché adatti al suo profilo di leadership giovanile e radicale. La scarpa da ginnastica che su altri stona, secondo Enrica nel look di Elly sta perfettamente. Sono entrambe bolognesi le due amiche. E Chicchio dice di Schlein: “Via l'eskimo, ora ha il trench. Elly deve ricordare nell’immagine le dive di Hollywood”. E alita lei: “Le mie tariffe? Da 140 a 300 euro l'ora. Ma per Elly faccio un forfait”.

La foto su Vogue

Ed E grazie a Chicchio che Schlein appare così stilosa nelle foto sull’ultimo numero di Vogue Italia. La consulente d'immagine della leader Pd si racconta così: «Sono pagata, lei non ha tempo e ha bisogno d'aiuto. L'armocromia, cioè la mia specialità di suggerire i colori giusti alleati persone, è nata per le attrici americane ed è un’arte vera e propria”. Tariffe? «In genere chiedo 140 euro all'ora, più Iva, per il lavoro sui colori. Sullo shopping, saliamo a 300 euro l'ora. Per il guardaroba dipende».

Il look di Elly

Per Elly, Enrica fa anche la personal shopper: “Puntiamo su un look istituzionale, ma senza stravolgerla. Col nuovo incarico ha poco tempo e ha bisogno d'aiuto, per queste cose". E si racconta la stilista e stilosa di base a Bologna: “Forte di un’esperienza lavorativa di 15 anni nel panorama dell’arte contemporanea, ho deciso di declinare il gusto estetico così maturato, nel settore che amo di più: quello dell’immagine. Questa professione nasce grazie ad una grande passione che mi ha accompagnato attraverso il vissuto quotidiano delle persone. Nel mio lavoro è fondamentale indirizzare il cliente nella giusta direzione, in piena consapevolezza con lo stile richiesto e in linea con i suoi gusti. Chi è in grado di comprendere questo tipo di visione o ha già sperimentato questo servizio, sa che va incontro ad un grosso vantaggio in termini di risparmio economico e di tempo”.

A chi si rivolge solitamente questo tipo di servizio? “Si rivolge - parola di Enrica - a tutti coloro che decidono di affrontare un nuovo percorso personale di cambiamento o professionale. Non solo. Si rivolge anche a chi ha già un buon gusto estetico ma non ha tempo di cercare ciò che trova o a chi deve partecipare ad un evento speciale ma non ha idea di cosa indossare. La consulenza di immagine aiuta privati e aziende a valorizzare il proprio potenziale. Veicolare il messaggio giusto attraverso il tuo modo di vestire, darà un’impressione corretta e coerente di ciò che sei e rafforzerà la tua identità rendendola unica. Attraverso un percorso mirato, costruiremo in modo strategico la tua immagine – personale o aziendale – e sceglieremo gli strumenti fondamentali per valorizzare le tue potenzialità. Il risultato finale vedrà uno stile allineato ai tuoi gusti e in linea con le esigenze richieste”. Alcune donne manager milanesi si rivolgono a Enrica. Le politiche non ancora, a parte Lady Nazareno. «Per Elly - assicura Chicchio- vanno bene i colori freddi, contrastanti, saturi. Così guarda al suo target di riferimento, cioè a sinistra, ai giovani. E alla sostenibilità".

I capi che non possono mancare

Enrica innanzitutto aiuta le persone a individuare la palette dell’armocromia, con l’obiettivo di valorizzare il loro aspetto estetico dai capelli al makeup, passando per l’abbigliamento. Dopodiché si occupa di analizzare la figura per capire come creare un’armonia nelle proporzioni: lo step finale è lo shopping insieme al cliente. Sul suo sito Enrica afferma di credere fermamente nell’arte del cambiamento. Tra i suoi designer di riferimento ci sono Etro, Alexander Vauthier e Isabel Valant. Consiglia il vintage - come si vede nel caso Schlein che sembra uscita da un film di Wes Anderson - e sostiene che scarpe e borse vadano coordinate solo in occasioni molto formali. Altrimenti, basta che siano in armonia. Ama molto viaggiare Enrica e tra i posti più belli che ha visitato c’è Rio De Janeiro, in Brasile. I più grandi crimini della moda? Secondo lei: pantalone della tuta con i tacchi, le ciabatte con il pelo e il cerchietto bombato. Mentre i capi che non possono mancare nel guardaroba di ogni donna sono una camicia bianca, un blazer e un trench. E il trench nazarenico, sia quello più invernale sua quello più leggero da fine promanerà inizio estate, ormai è un cult.