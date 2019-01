Elisabetta Gregoraci, ansia e paura: «Sono bloccata in Thailandia dalla tempesta»

Paura e ansia per Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia. Tutta colpa della tempesta tropicale Pabuk che si è abbattuta con estrema violenza sul paese asiatico e ha portato alla cancellazione dei numerosi voli bloccando migliaia di persone tra cui anche i vip che avevano deciso di trascorrere proprio lì le vacanze di Natale.

«Sarei dovuta partire ieri ma è arrivato Pabuk che si è abbattuto su tutta la Thailandia», ha spiegato Elisabetta Gregoraci con numerose storie di Instagram. “Spero tanto che la situazione si possa risolvere perché non è bellissimo. Sono al sicuro, sono in albergo. Ma non si può uscire, bisogna stare al riparo. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore sperando che non vada via la luce come dicono. Speriamo che la situazione resti sotto controllo”, ha aggiunto la show girl, piuttosto provata in volto e decisamente preoccupata. Fuori dal suo resort la tempesta imperversa e tutti i turisti devono rimanere bloccati all'interno delle stanza. I voli sono bloccati.

Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 08:57