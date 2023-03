Elisabetta Canalis e il divorzio da Brian Perri: «È stata lei a chiederlo». I motivi (e i dettagli) dell'addio

Elisabetta Canalis è tornata single. Il matrimonio dell'ex velina con il chirurgo ortopedico Brian Perri è finito. Adesso è ufficiale. I rumors che da qualche tempo circolavano in rete sul matrimonio al capolinea tra l’ex velina e il chirurgo ortopedico americano sposato nel 2014 sono stati confermati da People. E si era supposto che fosse stato lui a chiedere la separazione mettendo addirittura il veto alla Canalis di rientrare in italia. Ma così non è. «La modella italiana diventata attrice - che era stata precedentemente legata a George Clooney prima del suo matrimonio di settembre 2014 - ha chiesto il divorzio dal marito, il chirurgo ortopedico Brian Perri , mercoledì a Los Angeles». A rivelare la notizia è People che ha ottenuto gli atti giudiziari.

Elisabetta Canalis e Brian Perri: è stata lei a chiedere il divorzio

Stando a quanto riporta la rivista online la 44enne avrebbe posto come motivazioni della sua decisione «differenze inconciliabili» tra lei e il marito. I due sposati da quasi 10 anni hanno una figlia Skyler Eva avuta 7 anni fa e la showgirl ha chiesto per la piccola l'affidamento legale e fisico della piccola congiunto.

Nessun riferimento nel deposito iniziale presentato dalla Canalis sul mantenimento ne sulla divisione dei beni «scegliendo invece di notare che la petizione sarebbe stata successivamente modificata con queste informazioni o discussa durante il processo».

Tuttavia, lei e l’ex marito vivrebbero già in case separate. Lei, infatti, avrebbe già cambiato casa e, in questi giorni, al suo fianco c’è la madre, volata in America dalla Sardegna per starle accanto in questo momento. E pare anche che Elisabetta Canalis continuerà a vivere a Los Angeles, ma non perchè obbligata da brian Perri, ma probabilmente per consentire alla figlia di vedere periodicamente il padre.