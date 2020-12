Eleonora Brigliadori choc: «Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi»

«Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se qualcuno avrà l'ardire di obbligarmi ad alcunché». Non usa mezzi termini Eleonora Brigliadori, commentando all'Adnkronos l'eventualità che lo Stato renda obbligatorio il vaccino anti-coronavirus. E si spinge a prevedere che «ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte, perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali, ma solo dare vita a un mondo degenerato».

Per Brigliadori, «questo è il più profondo attacco che si possa fare alla vita umana; quello che non viene detto da nessun tg, da nessun giornale e da nessuna rivista è che la tecnologia satanica che è stata scoperta pochi anni fa è entrata in questo nuovo vaccino, che modifica profondamente la tecnica dei vaccini precedenti e che distruggerà il genoma umano». Quindi, si avventura in una lettura 'spiritualè del tema: «Segna l'apertura dei sigilli che sono sacri e che non dovrebbero essere toccati da nessun uomo che non li modifichi attraverso una pura azione spirituale, in piena libertà e con la collaborazione di Cristo, come Cristo comanda e come comanda la legge di Dio». Per cui, arriva a sostenere Brigliadori, «nel momento in cui metteranno l'obbligo di questo vaccino, non solo si vedranno gli effetti collaterali e molti moriranno dopo la prima somministrazione, ma si assisterà all'inizio dell'apocalisse degenerativa dell'umanità. Una volta che un genitore avrà dovuto subire questo vaccino, porterà le degenerazioni del genoma alle generazioni successive».

