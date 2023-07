Donnarumma, la ricostruzione della rapina: assalto alle 3 di notte, lui e la fidanzata Alessia legati e spogliati

Un quarto d'ora in tutto, ma che ha lasciato Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante sotto choc. A Parigi una banda di ladri ha fatto irruzione nella casa del portiere del Psg e della Nazionale, li ha spogliati, legati e poi hanno portato via un bottino da circa 500mila euro. Donnarumma, in particolare, sarebbe rimasto ferito per via di due colpi ricevuti alla testa dai ladri. Secondo le ricostruzioni dei media francesi, la banda è arrivata nell'XVIII arrondissement (dove abitano Donnarumma e la compagna) e prima di entrare in casa del portiere ha colpito e messo ko anche il custode del palazzo.

Alle 3 di notte l'assalto al palazzo di avenue Montaigne

Sono quattro i malviventi che hanno fatto irruzione questa notte nella casa del portiere italiano del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, secondo i primi elementi dell'inchiesta rivelati da fonti della polizia francesi. I fatti si sono svolti intorno alle tre di notte nella sua residenza di avenue Montaigne, tra i viali più chic di Parigi, tra la Senna e gli Champs-Elysées. Secondo fonti di polizia, la coppia è stata oggetto di violenze, legata e minacciata «all'arma bianca». Altre fonti si mostrano più prudenti. L'arma «è ancora da determinare».

Come stanno Donnarumma e la fidanzata

Donnarumma, 24 anni, è stato «leggermente ferito», mentre la compagna è rimasta illesa. «Sono scioccati da quello che è successo, stanno bene nonostante le terribili circostanze.

Entrambi stanno assistendo la polizia nelle loro indagini». Così su Instagram il Team Raiola, che assiste il portiere del Psg e della Nazionale Gigio Donnarumma che la scorsa notte è stato derubato nella propria abitazione. «Gigio, la sua compagna e il Team Raiola non rilasceranno ulteriori commenti fino a quando la polizia non avrà completato le indagini. Vi chiediamo di rispettare la privacy di Gigi e della sua compagna in questo momento».

Alessia Elefante, chi è la fidanzata di Donnarumma

Il bottino: mezzo milione tra orologi, gioielli e borse

Dopo la rapina i due sono riusciti a liberarsi e hanno trovato rifugio in un vicino albergo di lusso, che ha allertato la polizia. A tarda notte, sono stati condotti sotto shock in ospedale. Il colpo, il cui bottino è valutato al momento in mezzo milione di euro tra orologi, gioielli e borse di lusso, si aggiunge ad una lunga lista di rapine di cui sono stati vittime giocatori o ex giocatori del Psg. Rapine, osserva la stampa francese, che venivano però generalmente perpetrate quando i calciatori erano allo stadio, non in casa come Donnarumma.

I precedenti

Il 2021 fu un anno nero con quattro calciatori rapinati in casa: Marquinhos, Angel Di Maria, Mauro Icardi e Sergio Rico. La squadra parigina decise all'epoca di potenziare temporaneamente la sicurezza presso le residenze degli sportivi, con agenti schierati dinanzi al portone 24 ore su 24.