Donald Trump lancia in rete il suo nuovo sito personale chiamato 45office.com, ovvero "ufficio del 45esimo pesidente degli Stati Uniti d'America". All'interno della piattaforma si prospettano però nuove ed originali possibilità di interazione col magnate e con la sua consorte: poter ricevere auguri personali per un'occasione speciale o persino la possibilità di penotare la presenza dei coniugi ad un evento privato.

«Preservare la magnifica eredità dell'amministrazione Trump, e allo stesso tempo promuove l'agenda di America First» è lo scopo del nuovo mezzo comunicativo dell'ex presidente. E poi ancora «informare, istruire e ispirare gli americani di ogni ceto sociale mentre cerchiamo di costruire un vero grande futuro americano. Attraverso questo ufficio, il presidente Trump rimarrà un instancabile difensore degli uomini e delle donne laboriosi del nostro grande paese e per il loro diritto a vivere in sicurezza, dignità, prosperità e pace» si legge.

Tra le diverse sezioni del sito, un paio copiscono per la loro originalità. Una prima prima chiamata "Richiedi un augurio" attraverso cui è possibile ricevere un messaggio direttamente da Donald e Melania Trump in persona, selezionando, nell'apposito form, l'occasione per la quale si vogliono ricevere gli auguri: matrimonio, battesimo o laurea. In secondo luogo, colpisce la sezione denominata "Richiesta di prenotazione". In questo spazio del sito si apre agli utenti la possibilità di “prenotare” l'ex presidente e/o l'ex first lady per eventi o feste private. Si legge «Grazie per il tuo interesse nell'invitare Donald J. Trump o Melania Trump a partecipare al tuo evento. Nel tentativo di garantire che il tuo invito venga ricevuto in modo tempestivo, si consiglia vivamente di inviare la richiesta utilizzando il modulo sottostante». E ci si tiene a specificare «A causa del volume di inviti ricevuti dal presidente e dalla signora Trump, non forniremo aggiornamenti di stato. Grazie per la vostra comprensione».