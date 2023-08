Domenico Dolce contro i giovani siciliani: «Cosa si aspettano da me? Una valigia piena di soldi da distribuire»

Domenico Dolce contro i giovani siciliani. Lo stilista, durante l'inaugurazione di una mostra fotografica a Polizzi Generosa nel Palermitano, ha voluto bacchettare i ragazzi e le ragazze siciliane rimproverando loro immobilismo e poco spirito d'iniziariva. Dolce è tornato nella sua terra per festeggiare il suo 65esimo compleanno e, proprio in occasione dell'evento, come riporta Repubblica si sarebbe tolto qualche sassolino dalla scarpa.

L'“invettiva”

«I nostri genitori si alzavano alle 5 del mattino, oggi le campagne sono abbandonate non possiamo dare la colpa allo Stato, alle istituzioni, al sindaco. Le istituzione siamo noi, le generazioni di oggi non hanno una dignità.

Mi dicono che non faccio niente per loro, io a 18 anni ho preso una valigia di cartone e sono andato a Milano. Fate noccioline, il fagiolo badda, ricamate, come si può pretendere il progresso se nessuno fa nulla?». Poi sulla sua vicinanza e presenza a Polizzi Generosa ha aggiunto: «Sapete cosa si aspettano da me i giovani? Che venga qua con una valigia piena di soldi da distribuire».