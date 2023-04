Sabato 22 Aprile 2023, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 21:41

Lei a Parigi, a godersi gli Champs Elysee. Lui in guerra, dopo che la moglie gli ha chiesto il divorzio. È la vita di Svetlana Maniovich e Timur Ivanov, ex viceministro della Difesa russo. Che nel 2022 ha visto l'Unione Europea includerlo nella lista delle persone soggette a sanzioni. Così la moglie ha chiesto la separazione. Anche se c'è chi ritiene che sia tutto orchestrato.

I conti di Svetlana

L'ex moglie Maniowitsch è stata oggetto di un'indagine da parte della Fondazione anticorruzione (FBK), fondata dal critico del Cremlino Alexei Navalny. I risultati? Divulgate 8000 email dalla casella di posta della donna inviate in un periodo di oltre dodici anni. Tra i documenti:

850.000 euro in affitti per ville a St Tropez

250.000 euro in noleggi di yacht

200.000 euro per acquistare e riparare una Rolls-Royce

104.000 euro per gioielli presso un gioielliere di Parigi

153.000 euro per una sfilata di Dolce & Gabbana

70.000 euro per una performance di Thomas Anders al loro matrimonio

178.000 euro per la festa di compleanno di Ivanov a Istanbul

La ricerca è stata portata avanti dalla giornalista Maria Pevchikh. La quale oggi chiede che le sanzioni siano estese a Maniovich. Domenica ha indetto una protesta davanti all'appartamento di Maniowitsch a Parigi.

Il divorzio come escamotage

Secondo quanto riportato dal quotidiano Ukrajinska Pravda, Maniowitsch è stata vista per l'ultima volta nell'elegante località sciistica francese di Courchevel all'inizio di marzo. Come è possibile? Secondo una ricerca FBK, Maniovich ha divorziato da Ivanov per evitare le sanzioni dell'UE che gli sono state successivamente imposte. Le ricerche suggeriscono che i due stiano ancora insieme, e si parla di un divorzio “preventivo”.

I sospetti

Quando le forze russe hanno bombardato la città portuale di Mariupol il 17 marzo 2022, Maniovich ha acquistato alcuni diamanti a Parigi. Nel video, pubblicato sul suo account, mostra anche le magnifiche residenze della coppia in Russia. Ma come fa a pagare tutto ciò? Il suo reddito annuo ufficiale è stimato nell'equivalente di circa 280.000 euro. Di conseguenza, poteva permettersi una vita lussuosa solo grazie alle tangenti degli appaltatori.