Dino Pedriali, morto il fotografo di Pasolini. Gli amici: «Dimenticato dalle istituzioni»

Lutto nel mondo della fotografia. E' morto Dino Pedriali, il fotografo romano che aveva legato il suo talento alla memoria di Pier Paolo Pasolini. Aveva 71 anni. Se n'è andato stamattina alle 7:15, nella casa di cura romana dove era stato ricoverato dalla scorsa estate, assistito dal figlio Tristano. Consumato da una debolezza scaturita dalla malattia che l'aveva colpito qualche anno fa e che aveva anche compromesso la sua voce. Uno degli ultimi eventi espositivi che l'aveva celebrato risale al 2020, quando Alda Fendi gli aveva dedicato l’esposizione di 110 fotografie (della sua raccolta personale) che Dino Pedriali aveva scattato a Pier Paolo Pasolini, nei giorni precedenti il 2 novembre 1975, quando lo scrittore poeta e regista venne ucciso all’Idroscalo di Ostia. Scatti memorabili, in quell'elegante e poetico bianco e nero in cui Pasolini veniva ritratto nella sua casa di Sabaudia e in quella di Chia, vicino Viterbo. «I centodieci scatti di Dino Pedriali - aveva detto all'epoca Alda Fendi - sono tra le cose più importanti della mia collezione».

APPROFONDIMENTI ROMA Ostia, il ricordo di Pasolini nel parco letterario a lui dedicato

Pommidoro è morto, fu l'oste di Pasolini: lo scrittore cenò nel suo locale la notte in cui fu ucciso

Stava male da tempo, racconta l'artista Alessandro Valeri che gli è stato vicino. «Gli ultimi anni, dopo il tumore, non sono stati facili. E' drammatico che un artista del suo calibro abbia affrontato tutto questo calvario da solo, senza un riconoscimento istituzionale. Ci lascia un patrimonio inestimabile. Non esiste un archivio, ora se ne occuperà il figlio Tristano». La sua Roma era legata al quartiere Prati dove ha vissuto. Ma anche la Roma delle borgate di Pasolini che da cronista dell'obiettivo amava raccontare. A maggio scorso le condizioni si erano aggravate. Aveva avuto un incidente, era caduto e sbattuto la testa. Dalla scorsa estate era entrato nella casa di cura. «Pedriali era un artista geniale, ma viveva senza agi. Tra molte difficoltà». Ora gli amici artisti e galleristi si stanno stringendo intorno a Tristano Pedriali per organizzare un funerale alla sua altezza. «Stiamo cercando aiuti per poter fare il funerale».